Moedas / NKSH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NKSH: National Bankshares Inc
31.45 USD 1.14 (3.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NKSH para hoje mudou para 3.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 30.25 e o mais alto foi 31.45.
Veja a dinâmica do par de moedas National Bankshares Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH Notícias
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Virginia National Bankshares declares $0.36 dividend, reports Q2 earnings
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Trustmark (TRMK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
Faixa diária
30.25 31.45
Faixa anual
23.75 32.89
- Fechamento anterior
- 30.31
- Open
- 30.25
- Bid
- 31.45
- Ask
- 31.75
- Low
- 30.25
- High
- 31.45
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 3.76%
- Mudança mensal
- 0.67%
- Mudança de 6 meses
- 19.76%
- Mudança anual
- 7.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh