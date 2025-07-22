QuotazioniSezioni
Valute / NKSH
Tornare a Azioni

NKSH: National Bankshares Inc

30.84 USD 0.56 (1.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NKSH ha avuto una variazione del -1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.51 e ad un massimo di 31.46.

Segui le dinamiche di National Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NKSH News

Intervallo Giornaliero
30.51 31.46
Intervallo Annuale
23.75 32.89
Chiusura Precedente
31.40
Apertura
31.46
Bid
30.84
Ask
31.14
Minimo
30.51
Massimo
31.46
Volume
44
Variazione giornaliera
-1.78%
Variazione Mensile
-1.28%
Variazione Semestrale
17.44%
Variazione Annuale
5.58%
21 settembre, domenica