Valute / NKSH
NKSH: National Bankshares Inc
30.84 USD 0.56 (1.78%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NKSH ha avuto una variazione del -1.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.51 e ad un massimo di 31.46.
Segui le dinamiche di National Bankshares Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH News
Intervallo Giornaliero
30.51 31.46
Intervallo Annuale
23.75 32.89
- Chiusura Precedente
- 31.40
- Apertura
- 31.46
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Minimo
- 30.51
- Massimo
- 31.46
- Volume
- 44
- Variazione giornaliera
- -1.78%
- Variazione Mensile
- -1.28%
- Variazione Semestrale
- 17.44%
- Variazione Annuale
- 5.58%
21 settembre, domenica