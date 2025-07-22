Divisas / NKSH
NKSH: National Bankshares Inc
30.31 USD 0.28 (0.93%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NKSH de hoy ha cambiado un 0.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 30.23, mientras que el máximo ha alcanzado 30.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas National Bankshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH News
Rango diario
30.23 30.49
Rango anual
23.75 32.89
- Cierres anteriores
- 30.03
- Open
- 30.36
- Bid
- 30.31
- Ask
- 30.61
- Low
- 30.23
- High
- 30.49
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- 0.93%
- Cambio mensual
- -2.98%
- Cambio a 6 meses
- 15.42%
- Cambio anual
- 3.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B