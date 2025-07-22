Devises / NKSH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NKSH: National Bankshares Inc
30.84 USD 0.56 (1.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NKSH a changé de -1.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.51 et à un maximum de 31.46.
Suivez la dynamique National Bankshares Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH Nouvelles
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Virginia National Bankshares declares $0.36 dividend, reports Q2 earnings
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Trustmark (TRMK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
Range quotidien
30.51 31.46
Range Annuel
23.75 32.89
- Clôture Précédente
- 31.40
- Ouverture
- 31.46
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- Plus Bas
- 30.51
- Plus Haut
- 31.46
- Volume
- 44
- Changement quotidien
- -1.78%
- Changement Mensuel
- -1.28%
- Changement à 6 Mois
- 17.44%
- Changement Annuel
- 5.58%
20 septembre, samedi