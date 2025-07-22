通貨 / NKSH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NKSH: National Bankshares Inc
31.40 USD 1.09 (3.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NKSHの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり30.25の安値と31.46の高値で取引されました。
National Bankshares Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH News
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Virginia National Bankshares declares $0.36 dividend, reports Q2 earnings
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Trustmark (TRMK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
1日のレンジ
30.25 31.46
1年のレンジ
23.75 32.89
- 以前の終値
- 30.31
- 始値
- 30.25
- 買値
- 31.40
- 買値
- 31.70
- 安値
- 30.25
- 高値
- 31.46
- 出来高
- 31
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- 0.51%
- 6ヶ月の変化
- 19.57%
- 1年の変化
- 7.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K