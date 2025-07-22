Währungen / NKSH
NKSH: National Bankshares Inc
31.30 USD 0.10 (0.32%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NKSH hat sich für heute um -0.32% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.30 bis zu einem Hoch von 31.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die National Bankshares Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
NKSH News
Tagesspanne
31.30 31.46
Jahresspanne
23.75 32.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.40
- Eröffnung
- 31.46
- Bid
- 31.30
- Ask
- 31.60
- Tief
- 31.30
- Hoch
- 31.46
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -0.32%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 19.19%
- Jahresänderung
- 7.16%
