货币 / NKSH
NKSH: National Bankshares Inc
30.39 USD 0.36 (1.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NKSH汇率已更改1.20%。当日，交易品种以低点30.23和高点30.49进行交易。
关注National Bankshares Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
30.23 30.49
年范围
23.75 32.89
- 前一天收盘价
- 30.03
- 开盘价
- 30.36
- 卖价
- 30.39
- 买价
- 30.69
- 最低价
- 30.23
- 最高价
- 30.49
- 交易量
- 6
- 日变化
- 1.20%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- 15.73%
- 年变化
- 4.04%
