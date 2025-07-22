Валюты / NKSH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NKSH: National Bankshares Inc
30.03 USD 0.22 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NKSH за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.03, а максимальная — 30.18.
Следите за динамикой National Bankshares Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NKSH
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Virginia National Bankshares declares $0.36 dividend, reports Q2 earnings
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Trustmark (TRMK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
Дневной диапазон
30.03 30.18
Годовой диапазон
23.75 32.89
- Предыдущее закрытие
- 29.81
- Open
- 30.18
- Bid
- 30.03
- Ask
- 30.33
- Low
- 30.03
- High
- 30.18
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.74%
- Месячное изменение
- -3.87%
- 6-месячное изменение
- 14.36%
- Годовое изменение
- 2.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.