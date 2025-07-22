통화 / NKSH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
NKSH: National Bankshares Inc
30.84 USD 0.56 (1.78%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NKSH 환율이 오늘 -1.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.51이고 고가는 31.46이었습니다.
National Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NKSH News
- 5 Regional Bank Stocks Exploding Higher - FVCBankcorp (NASDAQ:FVCB), Ares Capital (NASDAQ:ARCC)
- National Bankshares (NKSH) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Macerich (MAC) Q2 FFO Miss Estimates
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- GoHealth (GOCO) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Stellar Bancorp (STEL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Seacoast Banking (SBCF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Virginia National Bankshares declares $0.36 dividend, reports Q2 earnings
- Colony Bankcorp (CBAN) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Trustmark (TRMK) Surpasses Q2 Earnings Estimates
일일 변동 비율
30.51 31.46
년간 변동
23.75 32.89
- 이전 종가
- 31.40
- 시가
- 31.46
- Bid
- 30.84
- Ask
- 31.14
- 저가
- 30.51
- 고가
- 31.46
- 볼륨
- 44
- 일일 변동
- -1.78%
- 월 변동
- -1.28%
- 6개월 변동
- 17.44%
- 년간 변동율
- 5.58%
20 9월, 토요일