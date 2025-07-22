시세섹션
통화 / NKSH
주식로 돌아가기

NKSH: National Bankshares Inc

30.84 USD 0.56 (1.78%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

NKSH 환율이 오늘 -1.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 30.51이고 고가는 31.46이었습니다.

National Bankshares Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NKSH News

일일 변동 비율
30.51 31.46
년간 변동
23.75 32.89
이전 종가
31.40
시가
31.46
Bid
30.84
Ask
31.14
저가
30.51
고가
31.46
볼륨
44
일일 변동
-1.78%
월 변동
-1.28%
6개월 변동
17.44%
년간 변동율
5.58%
20 9월, 토요일