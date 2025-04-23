Moedas / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.80 USD 0.09 (1.91%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NDRA para hoje mudou para 1.91%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.68 e o mais alto foi 4.99.
Veja a dinâmica do par de moedas ENDRA Life Sciences Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDRA Notícias
Faixa diária
4.68 4.99
Faixa anual
2.90 22.40
- Fechamento anterior
- 4.71
- Open
- 4.77
- Bid
- 4.80
- Ask
- 5.10
- Low
- 4.68
- High
- 4.99
- Volume
- 47
- Mudança diária
- 1.91%
- Mudança mensal
- 9.34%
- Mudança de 6 meses
- 17.36%
- Mudança anual
- -34.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh