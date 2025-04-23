Валюты / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.77 USD 0.14 (2.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NDRA за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.72, а максимальная — 4.95.
Следите за динамикой ENDRA Life Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
4.72 4.95
Годовой диапазон
2.90 22.40
- Предыдущее закрытие
- 4.91
- Open
- 4.89
- Bid
- 4.77
- Ask
- 5.07
- Low
- 4.72
- High
- 4.95
- Объем
- 18
- Дневное изменение
- -2.85%
- Месячное изменение
- 8.66%
- 6-месячное изменение
- 16.63%
- Годовое изменение
- -35.10%
