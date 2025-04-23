КотировкиРазделы
NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc

4.77 USD 0.14 (2.85%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NDRA за сегодня изменился на -2.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.72, а максимальная — 4.95.

Следите за динамикой ENDRA Life Sciences Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.72 4.95
Годовой диапазон
2.90 22.40
Предыдущее закрытие
4.91
Open
4.89
Bid
4.77
Ask
5.07
Low
4.72
High
4.95
Объем
18
Дневное изменение
-2.85%
Месячное изменение
8.66%
6-месячное изменение
16.63%
Годовое изменение
-35.10%
