NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.79 USD 0.01 (0.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NDRA ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.64 e ad un massimo di 5.00.
Segui le dinamiche di ENDRA Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.64 5.00
Intervallo Annuale
2.90 22.40
- Chiusura Precedente
- 4.80
- Apertura
- 4.64
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- Minimo
- 4.64
- Massimo
- 5.00
- Volume
- 83
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 9.11%
- Variazione Semestrale
- 17.11%
- Variazione Annuale
- -34.83%
21 settembre, domenica