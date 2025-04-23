QuotazioniSezioni
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc

4.79 USD 0.01 (0.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NDRA ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.64 e ad un massimo di 5.00.

Segui le dinamiche di ENDRA Life Sciences Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.64 5.00
Intervallo Annuale
2.90 22.40
Chiusura Precedente
4.80
Apertura
4.64
Bid
4.79
Ask
5.09
Minimo
4.64
Massimo
5.00
Volume
83
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
9.11%
Variazione Semestrale
17.11%
Variazione Annuale
-34.83%
