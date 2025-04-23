货币 / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.71 USD 0.06 (1.26%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NDRA汇率已更改-1.26%。当日，交易品种以低点4.63和高点4.99进行交易。
关注ENDRA Life Sciences Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NDRA新闻
- Endra Life Sciences forms cryptocurrency advisory board and appoints new members
- ENDRA Life Sciences to develop and pursue a cryptocurrency treasury strategy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.37%
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- US Stocks Mixed; Small Business Sentiment Falls In June - Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ENDRA’s Ongoing Multisite Pilot Study Reveals Important Enhancements to Boost TAEUS Liver Accuracy and Repeatability Against MRI Gold Standard
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- ENDRA Life Sciences Provides a Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
日范围
4.63 4.99
年范围
2.90 22.40
- 前一天收盘价
- 4.77
- 开盘价
- 4.72
- 卖价
- 4.71
- 买价
- 5.01
- 最低价
- 4.63
- 最高价
- 4.99
- 交易量
- 33
- 日变化
- -1.26%
- 月变化
- 7.29%
- 6个月变化
- 15.16%
- 年变化
- -35.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值