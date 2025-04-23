通貨 / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.80 USD 0.09 (1.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NDRAの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり4.68の安値と4.99の高値で取引されました。
ENDRA Life Sciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDRA News
- Endra Life Sciences forms cryptocurrency advisory board and appoints new members
- ENDRA Life Sciences to develop and pursue a cryptocurrency treasury strategy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.37%
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- US Stocks Mixed; Small Business Sentiment Falls In June - Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ENDRA’s Ongoing Multisite Pilot Study Reveals Important Enhancements to Boost TAEUS Liver Accuracy and Repeatability Against MRI Gold Standard
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- ENDRA Life Sciences Provides a Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
4.68 4.99
1年のレンジ
2.90 22.40
- 以前の終値
- 4.71
- 始値
- 4.77
- 買値
- 4.80
- 買値
- 5.10
- 安値
- 4.68
- 高値
- 4.99
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 9.34%
- 6ヶ月の変化
- 17.36%
- 1年の変化
- -34.69%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K