통화 / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.79 USD 0.01 (0.21%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NDRA 환율이 오늘 -0.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.64이고 고가는 5.00이었습니다.
ENDRA Life Sciences Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDRA News
- Endra Life Sciences forms cryptocurrency advisory board and appoints new members
- ENDRA Life Sciences to develop and pursue a cryptocurrency treasury strategy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.37%
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- US Stocks Mixed; Small Business Sentiment Falls In June - Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ENDRA’s Ongoing Multisite Pilot Study Reveals Important Enhancements to Boost TAEUS Liver Accuracy and Repeatability Against MRI Gold Standard
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- ENDRA Life Sciences Provides a Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
일일 변동 비율
4.64 5.00
년간 변동
2.90 22.40
- 이전 종가
- 4.80
- 시가
- 4.64
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- 저가
- 4.64
- 고가
- 5.00
- 볼륨
- 83
- 일일 변동
- -0.21%
- 월 변동
- 9.11%
- 6개월 변동
- 17.11%
- 년간 변동율
- -34.83%
20 9월, 토요일