Divisas / NDRA
NDRA: ENDRA Life Sciences Inc
4.71 USD 0.06 (1.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NDRA de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.63, mientras que el máximo ha alcanzado 4.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ENDRA Life Sciences Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NDRA News
- Endra Life Sciences forms cryptocurrency advisory board and appoints new members
- ENDRA Life Sciences to develop and pursue a cryptocurrency treasury strategy
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.37%
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- US Stocks Mixed; Small Business Sentiment Falls In June - Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE), Bolt Projects Holdings (NASDAQ:BSLK)
- Why ENDRA Life Sciences Shares Are Trading Higher By Over 61%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Blue Gold (NASDAQ:BGL), BioSig Technologies (NASDAQ:BSGM)
- ENDRA’s Ongoing Multisite Pilot Study Reveals Important Enhancements to Boost TAEUS Liver Accuracy and Repeatability Against MRI Gold Standard
- Microchip Technology To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Ambarella (NASDAQ:AMBA), Bath & Body Works (NYSE:BBWI)
- ENDRA Life Sciences Provides a Business Update and Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Rango diario
4.63 4.99
Rango anual
2.90 22.40
- Cierres anteriores
- 4.77
- Open
- 4.72
- Bid
- 4.71
- Ask
- 5.01
- Low
- 4.63
- High
- 4.99
- Volumen
- 33
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- 7.29%
- Cambio a 6 meses
- 15.16%
- Cambio anual
- -35.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B