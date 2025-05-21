Moedas / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
8.40 USD 1.20 (12.50%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MTEX para hoje mudou para -12.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.40 e o mais alto foi 9.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Mannatech Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MTEX Notícias
Faixa diária
8.40 9.28
Faixa anual
7.05 16.49
- Fechamento anterior
- 9.60
- Open
- 9.15
- Bid
- 8.40
- Ask
- 8.70
- Low
- 8.40
- High
- 9.28
- Volume
- 47
- Mudança diária
- -12.50%
- Mudança mensal
- -4.55%
- Mudança de 6 meses
- -7.69%
- Mudança anual
- 7.55%
