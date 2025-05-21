Währungen / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
9.22 USD 0.82 (9.76%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTEX hat sich für heute um 9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.20 bis zu einem Hoch von 9.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mannatech Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTEX News
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mannatech COO Peter Griscom to resign effective August 8
- Mannatech names Peter Griscom as new chief operating officer
- Mannatech Announces Results of Annual Shareholders’ Meeting
- Mannatech Premieres Powerful New Documentary on Marathon Legend Steve Edwards
Tagesspanne
8.20 9.48
Jahresspanne
7.05 16.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.40
- Eröffnung
- 8.47
- Bid
- 9.22
- Ask
- 9.52
- Tief
- 8.20
- Hoch
- 9.48
- Volumen
- 29
- Tagesänderung
- 9.76%
- Monatsänderung
- 4.77%
- 6-Monatsänderung
- 1.32%
- Jahresänderung
- 18.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K