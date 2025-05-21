KurseKategorien
Währungen / MTEX
Zurück zum Aktien

MTEX: Mannatech Incorporated

9.22 USD 0.82 (9.76%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTEX hat sich für heute um 9.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.20 bis zu einem Hoch von 9.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mannatech Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MTEX News

Tagesspanne
8.20 9.48
Jahresspanne
7.05 16.49
Vorheriger Schlusskurs
8.40
Eröffnung
8.47
Bid
9.22
Ask
9.52
Tief
8.20
Hoch
9.48
Volumen
29
Tagesänderung
9.76%
Monatsänderung
4.77%
6-Monatsänderung
1.32%
Jahresänderung
18.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K