Valute / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
8.83 USD 0.43 (5.12%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MTEX ha avuto una variazione del 5.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.20 e ad un massimo di 9.48.
Segui le dinamiche di Mannatech Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.20 9.48
Intervallo Annuale
7.05 16.49
- Chiusura Precedente
- 8.40
- Apertura
- 8.47
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- Minimo
- 8.20
- Massimo
- 9.48
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- 5.12%
- Variazione Mensile
- 0.34%
- Variazione Semestrale
- -2.97%
- Variazione Annuale
- 13.06%
21 settembre, domenica