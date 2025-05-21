货币 / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
9.60 USD 1.60 (20.00%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTEX汇率已更改20.00%。当日，交易品种以低点8.41和高点9.75进行交易。
关注Mannatech Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTEX新闻
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mannatech COO Peter Griscom to resign effective August 8
- Mannatech names Peter Griscom as new chief operating officer
- Mannatech Announces Results of Annual Shareholders’ Meeting
- Mannatech Premieres Powerful New Documentary on Marathon Legend Steve Edwards
日范围
8.41 9.75
年范围
7.05 16.49
- 前一天收盘价
- 8.00
- 开盘价
- 8.42
- 卖价
- 9.60
- 买价
- 9.90
- 最低价
- 8.41
- 最高价
- 9.75
- 交易量
- 28
- 日变化
- 20.00%
- 月变化
- 9.09%
- 6个月变化
- 5.49%
- 年变化
- 22.92%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值