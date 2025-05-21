통화 / MTEX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MTEX: Mannatech Incorporated
8.83 USD 0.43 (5.12%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTEX 환율이 오늘 5.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.20이고 고가는 9.48이었습니다.
Mannatech Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTEX News
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mannatech COO Peter Griscom to resign effective August 8
- Mannatech names Peter Griscom as new chief operating officer
- Mannatech Announces Results of Annual Shareholders’ Meeting
- Mannatech Premieres Powerful New Documentary on Marathon Legend Steve Edwards
일일 변동 비율
8.20 9.48
년간 변동
7.05 16.49
- 이전 종가
- 8.40
- 시가
- 8.47
- Bid
- 8.83
- Ask
- 9.13
- 저가
- 8.20
- 고가
- 9.48
- 볼륨
- 37
- 일일 변동
- 5.12%
- 월 변동
- 0.34%
- 6개월 변동
- -2.97%
- 년간 변동율
- 13.06%
20 9월, 토요일