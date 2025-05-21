Валюты / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
8.00 USD 0.06 (0.74%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTEX за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.00, а максимальная — 8.00.
Следите за динамикой Mannatech Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTEX
- Why American Eagle Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - C3.ai (NYSE:AI), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Mannatech COO Peter Griscom to resign effective August 8
- Mannatech names Peter Griscom as new chief operating officer
- Mannatech Announces Results of Annual Shareholders’ Meeting
- Mannatech Premieres Powerful New Documentary on Marathon Legend Steve Edwards
Дневной диапазон
8.00 8.00
Годовой диапазон
7.05 16.49
- Предыдущее закрытие
- 8.06
- Open
- 8.00
- Bid
- 8.00
- Ask
- 8.30
- Low
- 8.00
- High
- 8.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -9.09%
- 6-месячное изменение
- -12.09%
- Годовое изменение
- 2.43%
