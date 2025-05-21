通貨 / MTEX
MTEX: Mannatech Incorporated
8.40 USD 1.20 (12.50%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MTEXの今日の為替レートは、-12.50%変化しました。日中、通貨は1あたり8.40の安値と9.28の高値で取引されました。
Mannatech Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MTEX News
1日のレンジ
8.40 9.28
1年のレンジ
7.05 16.49
- 以前の終値
- 9.60
- 始値
- 9.15
- 買値
- 8.40
- 買値
- 8.70
- 安値
- 8.40
- 高値
- 9.28
- 出来高
- 47
- 1日の変化
- -12.50%
- 1ヶ月の変化
- -4.55%
- 6ヶ月の変化
- -7.69%
- 1年の変化
- 7.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K