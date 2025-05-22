Moedas / MASS
MASS: 908 Devices Inc
6.93 USD 0.40 (6.13%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MASS para hoje mudou para 6.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.53 e o mais alto foi 6.99.
Veja a dinâmica do par de moedas 908 Devices Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MASS Notícias
Faixa diária
6.53 6.99
Faixa anual
1.81 8.06
- Fechamento anterior
- 6.53
- Open
- 6.63
- Bid
- 6.93
- Ask
- 7.23
- Low
- 6.53
- High
- 6.99
- Volume
- 542
- Mudança diária
- 6.13%
- Mudança mensal
- 12.50%
- Mudança de 6 meses
- 54.00%
- Mudança anual
- 102.63%
