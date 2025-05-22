货币 / MASS
MASS: 908 Devices Inc
6.50 USD 0.34 (5.52%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MASS汇率已更改5.52%。当日，交易品种以低点6.13和高点6.79进行交易。
关注908 Devices Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
6.13 6.79
年范围
1.81 8.06
- 前一天收盘价
- 6.16
- 开盘价
- 6.17
- 卖价
- 6.50
- 买价
- 6.80
- 最低价
- 6.13
- 最高价
- 6.79
- 交易量
- 1.324 K
- 日变化
- 5.52%
- 月变化
- 5.52%
- 6个月变化
- 44.44%
- 年变化
- 90.06%
