Валюты / MASS
MASS: 908 Devices Inc
6.16 USD 0.14 (2.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MASS за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.02, а максимальная — 6.32.
Следите за динамикой 908 Devices Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MASS
MASS на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
6.02 6.32
Годовой диапазон
1.81 8.06
- Предыдущее закрытие
- 6.02
- Open
- 6.08
- Bid
- 6.16
- Ask
- 6.46
- Low
- 6.02
- High
- 6.32
- Объем
- 1.019 K
- Дневное изменение
- 2.33%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 36.89%
- Годовое изменение
- 80.12%
