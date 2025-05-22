Währungen / MASS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MASS: 908 Devices Inc
7.34 USD 0.52 (7.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MASS hat sich für heute um 7.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.86 bis zu einem Hoch von 7.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die 908 Devices Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MASS News
- 908 Devices at Canaccord Genuity Conference: Strategic Shift to Defense Tech
- Cathie Wood’s ARK buys Archer Aviation, sells Kratos Defense stock
- Cathie Wood’s ARK bolsters Exact Sciences, sheds DraftKings stock
- 908 Devices (MASS) Q2 Revenue Jumps 14%
- 908 Devices stock rating upgraded by Leerink Partners on forensics focus
- 908 Devices Inc. (MASS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 908 Devices earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys Tempus AI stock, sells Block and Roku
- Cathie Wood’s ARK buys CRSP stock, sells ROKU and MASS
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Beam stock, sheds Roblox
- Cathie Wood’s ARK adjusts with Beam, Compass, and Komatsu trades
- Cathie Wood’s ARK ETFs buy Aerovironment, trim Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys Tesla and ATAI stock
- Asylon Robotics and 908 Devices Deliver Robotic Security at the 2025 Indianapolis 500
- Repligen: Long Term Growth Gem Suffers Some Setbacks (NASDAQ:RGEN)
- Nine Zero Eight Devices at William Blair Conference: Strategic Transformation Unveiled
- 908 Devices stock hits 52-week high at $6.43 amid market optimism
- Metropolitan Washington Council of Governments Adds 908 Devices’ XplorIR to Its Hazardous Materials Response Toolkit
- Why 908 Devices Stock Rocketed More Than 18% Higher This Week
- Romanian Customs Authority Adopts 908 Devices’ MX908 for Border Security Operations
- Stifel maintains Buy on 908 Devices, price target at $6
MASS on the Community Forum
Tagesspanne
6.86 7.34
Jahresspanne
1.81 8.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.82
- Eröffnung
- 6.89
- Bid
- 7.34
- Ask
- 7.64
- Tief
- 6.86
- Hoch
- 7.34
- Volumen
- 371
- Tagesänderung
- 7.62%
- Monatsänderung
- 19.16%
- 6-Monatsänderung
- 63.11%
- Jahresänderung
- 114.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K