통화 / MASS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MASS: 908 Devices Inc
7.30 USD 0.48 (7.04%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MASS 환율이 오늘 7.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.86이고 고가는 7.47이었습니다.
908 Devices Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MASS News
- 908 Devices at Canaccord Genuity Conference: Strategic Shift to Defense Tech
- Cathie Wood’s ARK buys Archer Aviation, sells Kratos Defense stock
- Cathie Wood’s ARK bolsters Exact Sciences, sheds DraftKings stock
- 908 Devices (MASS) Q2 Revenue Jumps 14%
- 908 Devices stock rating upgraded by Leerink Partners on forensics focus
- 908 Devices Inc. (MASS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 908 Devices Inc. (MASS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- 908 Devices earnings missed by $0.20, revenue topped estimates
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio with AMD and NVDA stock buys
- Cathie Wood’s ARK ETFs shuffle RBLX, COIN, and BMNR stocks
- Cathie Wood’s ARK buys Tempus AI stock, sells Block and Roku
- Cathie Wood’s ARK buys CRSP stock, sells ROKU and MASS
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters Beam stock, sheds Roblox
- Cathie Wood’s ARK adjusts with Beam, Compass, and Komatsu trades
- Cathie Wood’s ARK ETFs buy Aerovironment, trim Roblox stock
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, buys Tesla and ATAI stock
- Asylon Robotics and 908 Devices Deliver Robotic Security at the 2025 Indianapolis 500
- Repligen: Long Term Growth Gem Suffers Some Setbacks (NASDAQ:RGEN)
- Nine Zero Eight Devices at William Blair Conference: Strategic Transformation Unveiled
- 908 Devices stock hits 52-week high at $6.43 amid market optimism
- Metropolitan Washington Council of Governments Adds 908 Devices’ XplorIR to Its Hazardous Materials Response Toolkit
- Why 908 Devices Stock Rocketed More Than 18% Higher This Week
- Romanian Customs Authority Adopts 908 Devices’ MX908 for Border Security Operations
- Stifel maintains Buy on 908 Devices, price target at $6
MASS on the Community Forum
일일 변동 비율
6.86 7.47
년간 변동
1.81 8.06
- 이전 종가
- 6.82
- 시가
- 6.89
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- 저가
- 6.86
- 고가
- 7.47
- 볼륨
- 1.319 K
- 일일 변동
- 7.04%
- 월 변동
- 18.51%
- 6개월 변동
- 62.22%
- 년간 변동율
- 113.45%
20 9월, 토요일