通貨 / MASS
MASS: 908 Devices Inc

6.82 USD 0.29 (4.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MASSの今日の為替レートは、4.44%変化しました。日中、通貨は1あたり6.53の安値と6.99の高値で取引されました。

908 Devices Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.53 6.99
1年のレンジ
1.81 8.06
以前の終値
6.53
始値
6.63
買値
6.82
買値
7.12
安値
6.53
高値
6.99
出来高
963
1日の変化
4.44%
1ヶ月の変化
10.71%
6ヶ月の変化
51.56%
1年の変化
99.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K