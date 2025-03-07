Moedas / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.27 USD 0.19 (2.55%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOMA para hoje mudou para -2.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.25 e o mais alto foi 7.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.25 7.51
Faixa anual
7.18 14.17
- Fechamento anterior
- 7.46
- Open
- 7.51
- Bid
- 7.27
- Ask
- 7.57
- Low
- 7.25
- High
- 7.51
- Volume
- 890
- Mudança diária
- -2.55%
- Mudança mensal
- -20.72%
- Mudança de 6 meses
- -33.91%
- Mudança anual
- -11.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh