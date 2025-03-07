Währungen / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.13 USD 0.33 (4.42%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOMA hat sich für heute um -4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.06 bis zu einem Hoch von 7.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
7.06 7.51
Jahresspanne
7.06 14.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.46
- Eröffnung
- 7.51
- Bid
- 7.13
- Ask
- 7.43
- Tief
- 7.06
- Hoch
- 7.51
- Volumen
- 2.713 K
- Tagesänderung
- -4.42%
- Monatsänderung
- -22.25%
- 6-Monatsänderung
- -35.18%
- Jahresänderung
- -12.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K