LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS

7.13 USD 0.33 (4.42%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LOMA hat sich für heute um -4.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.06 bis zu einem Hoch von 7.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.06 7.51
Jahresspanne
7.06 14.17
Vorheriger Schlusskurs
7.46
Eröffnung
7.51
Bid
7.13
Ask
7.43
Tief
7.06
Hoch
7.51
Volumen
2.713 K
Tagesänderung
-4.42%
Monatsänderung
-22.25%
6-Monatsänderung
-35.18%
Jahresänderung
-12.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K