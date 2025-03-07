Divisas / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.46 USD 0.19 (2.48%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LOMA de hoy ha cambiado un -2.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.41, mientras que el máximo ha alcanzado 7.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LOMA News
- Las acciones de Loma Negra caen un 40% tras la advertencia de sobrevaloración de InvestingPro
- Acciones de Loma Negra caen 40% tras alerta de sobrevaloración de InvestingPro
- Loma Negra stock drops 40% after InvestingPro’s overvaluation warning
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Loma Negra's Volumes Are Falling Sequentially, And Margins Are Suffering (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra ADR earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Loma Negra: When Fundamentals And Stock Price Tell Different Stories (NYSE:LOMA)
- Should Value Investors Buy Loma Negra Compania Industrial Argentina (LOMA) Stock?
- Citi initiates Loma Negra stock with buy rating on cement demand recovery
- Morgan Stanley lifts Loma Negra stock rating, raises PT to $15
- Loma Negra Stock: A Cement Giant Waiting For Recovery (NYSE:LOMA)
- Loma Negra: Improving Margins Leave A Note Of Optimism In Face Of An Imminent Acquisition
- Loma Negra: Argentina's Cement Market Is Bleeding (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
7.41 7.73
Rango anual
7.41 14.17
- Cierres anteriores
- 7.65
- Open
- 7.62
- Bid
- 7.46
- Ask
- 7.76
- Low
- 7.41
- High
- 7.73
- Volumen
- 1.470 K
- Cambio diario
- -2.48%
- Cambio mensual
- -18.65%
- Cambio a 6 meses
- -32.18%
- Cambio anual
- -8.80%
