LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.20 USD 0.07 (0.98%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LOMA ha avuto una variazione del 0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.06 e ad un massimo di 7.28.
Segui le dinamiche di Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.06 7.28
Intervallo Annuale
7.06 14.17
- Chiusura Precedente
- 7.13
- Apertura
- 7.13
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Minimo
- 7.06
- Massimo
- 7.28
- Volume
- 2.438 K
- Variazione giornaliera
- 0.98%
- Variazione Mensile
- -21.48%
- Variazione Semestrale
- -34.55%
- Variazione Annuale
- -11.98%
20 settembre, sabato