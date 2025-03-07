QuotazioniSezioni
Valute / LOMA
Tornare a Azioni

LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS

7.20 USD 0.07 (0.98%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LOMA ha avuto una variazione del 0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.06 e ad un massimo di 7.28.

Segui le dinamiche di Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LOMA News

Intervallo Giornaliero
7.06 7.28
Intervallo Annuale
7.06 14.17
Chiusura Precedente
7.13
Apertura
7.13
Bid
7.20
Ask
7.50
Minimo
7.06
Massimo
7.28
Volume
2.438 K
Variazione giornaliera
0.98%
Variazione Mensile
-21.48%
Variazione Semestrale
-34.55%
Variazione Annuale
-11.98%
20 settembre, sabato