Devises / LOMA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.20 USD 0.07 (0.98%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LOMA a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.06 et à un maximum de 7.28.
Suivez la dynamique Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOMA Nouvelles
- L’action Loma Negra chute de 40% après l’avertissement de surévaluation d’InvestingPro
- Loma Negra stock drops 40% after InvestingPro’s overvaluation warning
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Loma Negra's Volumes Are Falling Sequentially, And Margins Are Suffering (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra ADR earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Loma Negra: When Fundamentals And Stock Price Tell Different Stories (NYSE:LOMA)
- Should Value Investors Buy Loma Negra Compania Industrial Argentina (LOMA) Stock?
- Citi initiates Loma Negra stock with buy rating on cement demand recovery
- Morgan Stanley lifts Loma Negra stock rating, raises PT to $15
- Loma Negra Stock: A Cement Giant Waiting For Recovery (NYSE:LOMA)
- Loma Negra: Improving Margins Leave A Note Of Optimism In Face Of An Imminent Acquisition
- Loma Negra: Argentina's Cement Market Is Bleeding (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.06 7.28
Range Annuel
7.06 14.17
- Clôture Précédente
- 7.13
- Ouverture
- 7.13
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- Plus Bas
- 7.06
- Plus Haut
- 7.28
- Volume
- 2.438 K
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- -21.48%
- Changement à 6 Mois
- -34.55%
- Changement Annuel
- -11.98%
20 septembre, samedi