货币 / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.47 USD 0.18 (2.35%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOMA汇率已更改-2.35%。当日，交易品种以低点7.45和高点7.73进行交易。
关注Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.45 7.73
年范围
7.45 14.17
- 前一天收盘价
- 7.65
- 开盘价
- 7.62
- 卖价
- 7.47
- 买价
- 7.77
- 最低价
- 7.45
- 最高价
- 7.73
- 交易量
- 473
- 日变化
- -2.35%
- 月变化
- -18.54%
- 6个月变化
- -32.09%
- 年变化
- -8.68%
