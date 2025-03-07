КотировкиРазделы
Валюты / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS

7.65 USD 0.15 (2.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LOMA за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.54, а максимальная — 7.89.

Следите за динамикой Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LOMA

Дневной диапазон
7.54 7.89
Годовой диапазон
7.45 14.17
Предыдущее закрытие
7.50
Open
7.64
Bid
7.65
Ask
7.95
Low
7.54
High
7.89
Объем
1.380 K
Дневное изменение
2.00%
Месячное изменение
-16.58%
6-месячное изменение
-30.45%
Годовое изменение
-6.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.