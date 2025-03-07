Валюты / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.65 USD 0.15 (2.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LOMA за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.54, а максимальная — 7.89.
Следите за динамикой Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.54 7.89
Годовой диапазон
7.45 14.17
- Предыдущее закрытие
- 7.50
- Open
- 7.64
- Bid
- 7.65
- Ask
- 7.95
- Low
- 7.54
- High
- 7.89
- Объем
- 1.380 K
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- -16.58%
- 6-месячное изменение
- -30.45%
- Годовое изменение
- -6.48%
