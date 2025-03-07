통화 / LOMA
LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.20 USD 0.07 (0.98%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LOMA 환율이 오늘 0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.06이고 고가는 7.28이었습니다.
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LOMA News
- 로마 네그라 주식, InvestingPro 과대평가 경고 후 40% 급락
- Loma Negra stock drops 40% after InvestingPro’s overvaluation warning
- Argentina Stocks, Peso Plunge After This Result Shocks Investors. What's Next?
- Loma Negra's Volumes Are Falling Sequentially, And Margins Are Suffering (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra ADR earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Loma Negra: When Fundamentals And Stock Price Tell Different Stories (NYSE:LOMA)
- Should Value Investors Buy Loma Negra Compania Industrial Argentina (LOMA) Stock?
- Citi initiates Loma Negra stock with buy rating on cement demand recovery
- Morgan Stanley lifts Loma Negra stock rating, raises PT to $15
- Loma Negra Stock: A Cement Giant Waiting For Recovery (NYSE:LOMA)
- Loma Negra: Improving Margins Leave A Note Of Optimism In Face Of An Imminent Acquisition
- Loma Negra: Argentina's Cement Market Is Bleeding (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:LOMA)
- Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
7.06 7.28
년간 변동
7.06 14.17
- 이전 종가
- 7.13
- 시가
- 7.13
- Bid
- 7.20
- Ask
- 7.50
- 저가
- 7.06
- 고가
- 7.28
- 볼륨
- 2.438 K
- 일일 변동
- 0.98%
- 월 변동
- -21.48%
- 6개월 변동
- -34.55%
- 년간 변동율
- -11.98%
