LOMA: Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADS
7.13 USD 0.33 (4.42%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOMAの今日の為替レートは、-4.42%変化しました。日中、通貨は1あたり7.06の安値と7.51の高値で取引されました。
Loma Negra Compania Industrial Argentina Sociedad Anonima ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.06 7.51
1年のレンジ
7.06 14.17
- 以前の終値
- 7.46
- 始値
- 7.51
- 買値
- 7.13
- 買値
- 7.43
- 安値
- 7.06
- 高値
- 7.51
- 出来高
- 2.713 K
- 1日の変化
- -4.42%
- 1ヶ月の変化
- -22.25%
- 6ヶ月の変化
- -35.18%
- 1年の変化
- -12.84%
