Moedas / LOCO
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc
10.06 USD 0.13 (1.31%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LOCO para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.83 e o mais alto foi 10.12.
Veja a dinâmica do par de moedas El Pollo Loco Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCO Notícias
- Are Investors Undervaluing El Pollo Loco (LOCO) Right Now?
- Wall Street Analysts Think El Pollo Loco (LOCO) Could Surge 31.7%: Read This Before Placing a Bet
- El Pollo Loco: Is This QSR The Next Asset-Light Turnaround? (NASDAQ:LOCO)
- Is El Pollo Loco (LOCO) Stock Undervalued Right Now?
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- Wall Street Analysts Believe El Pollo Loco (LOCO) Could Rally 28.62%: Here's is How to Trade
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- Is El Pollo Loco (LOCO) a Great Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: El Pollo Loco beats Q2 2025 earnings, stock dips
- Compared to Estimates, El Pollo Loco (LOCO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- El Pollo Loco Holdings (LOCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- El Pollo Loco Holdings Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- El Pollo Loco: Why Buying After Earnings Could Get You A Better Deal (Earnings Preview)
- El Pollo Loco’s New Quesadillas Deliver Bold Flavor to Satisfy Your Cravings
- Yum! Brands: Taco Bell Keeps Cooking, But The Stock Is Already Fully Baked (NYSE:YUM)
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- El Pollo Loco Introduces New Fresca Salads and Wraps
- El Pollo Loco Holdings Stock: No More Poison Pills (NASDAQ:LOCO)
- Wall Street Lunch: Musk's Plea To Reverse Tariffs Falls Flat (undefined:TSLA)
- El Pollo Loco: A Slowdown Is Here, Back Out Of This Stock (Downgrade) (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco: Exploiting Restaurant Shutdowns For Nationwide Growth Of Pollo Loco (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
9.83 10.12
Faixa anual
8.29 13.94
- Fechamento anterior
- 9.93
- Open
- 9.94
- Bid
- 10.06
- Ask
- 10.36
- Low
- 9.83
- High
- 10.12
- Volume
- 256
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- -4.28%
- Mudança de 6 meses
- -4.55%
- Mudança anual
- -26.30%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh