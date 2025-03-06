FiyatlarBölümler
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc

9.91 USD 0.22 (2.17%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LOCO fiyatı bugün -2.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.85 ve Yüksek fiyatı olarak 10.15 aralığında işlem gördü.

El Pollo Loco Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.85 10.15
Yıllık aralık
8.29 13.94
Önceki kapanış
10.13
Açılış
10.15
Satış
9.91
Alış
10.21
Düşük
9.85
Yüksek
10.15
Hacim
748
Günlük değişim
-2.17%
Aylık değişim
-5.71%
6 aylık değişim
-5.98%
Yıllık değişim
-27.40%
