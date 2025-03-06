クォートセクション
通貨 / LOCO
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc

10.13 USD 0.20 (2.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

LOCOの今日の為替レートは、2.01%変化しました。日中、通貨は1あたり9.83の安値と10.14の高値で取引されました。

El Pollo Loco Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.83 10.14
1年のレンジ
8.29 13.94
以前の終値
9.93
始値
9.94
買値
10.13
買値
10.43
安値
9.83
高値
10.14
出来高
492
1日の変化
2.01%
1ヶ月の変化
-3.62%
6ヶ月の変化
-3.89%
1年の変化
-25.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K