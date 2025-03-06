通貨 / LOCO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc
10.13 USD 0.20 (2.01%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LOCOの今日の為替レートは、2.01%変化しました。日中、通貨は1あたり9.83の安値と10.14の高値で取引されました。
El Pollo Loco Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCO News
- Are Investors Undervaluing El Pollo Loco (LOCO) Right Now?
- Wall Street Analysts Think El Pollo Loco (LOCO) Could Surge 31.7%: Read This Before Placing a Bet
- El Pollo Loco: Is This QSR The Next Asset-Light Turnaround? (NASDAQ:LOCO)
- Is El Pollo Loco (LOCO) Stock Undervalued Right Now?
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- Wall Street Analysts Believe El Pollo Loco (LOCO) Could Rally 28.62%: Here's is How to Trade
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- Is El Pollo Loco (LOCO) a Great Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: El Pollo Loco beats Q2 2025 earnings, stock dips
- Compared to Estimates, El Pollo Loco (LOCO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- El Pollo Loco Holdings (LOCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- El Pollo Loco Holdings Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- El Pollo Loco: Why Buying After Earnings Could Get You A Better Deal (Earnings Preview)
- El Pollo Loco’s New Quesadillas Deliver Bold Flavor to Satisfy Your Cravings
- Yum! Brands: Taco Bell Keeps Cooking, But The Stock Is Already Fully Baked (NYSE:YUM)
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- El Pollo Loco Introduces New Fresca Salads and Wraps
- El Pollo Loco Holdings Stock: No More Poison Pills (NASDAQ:LOCO)
- Wall Street Lunch: Musk's Plea To Reverse Tariffs Falls Flat (undefined:TSLA)
- El Pollo Loco: A Slowdown Is Here, Back Out Of This Stock (Downgrade) (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco: Exploiting Restaurant Shutdowns For Nationwide Growth Of Pollo Loco (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
9.83 10.14
1年のレンジ
8.29 13.94
- 以前の終値
- 9.93
- 始値
- 9.94
- 買値
- 10.13
- 買値
- 10.43
- 安値
- 9.83
- 高値
- 10.14
- 出来高
- 492
- 1日の変化
- 2.01%
- 1ヶ月の変化
- -3.62%
- 6ヶ月の変化
- -3.89%
- 1年の変化
- -25.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K