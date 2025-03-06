货币 / LOCO
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc
9.93 USD 0.08 (0.80%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LOCO汇率已更改-0.80%。当日，交易品种以低点9.92和高点10.29进行交易。
关注El Pollo Loco Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCO新闻
- Are Investors Undervaluing El Pollo Loco (LOCO) Right Now?
- Wall Street Analysts Think El Pollo Loco (LOCO) Could Surge 31.7%: Read This Before Placing a Bet
- El Pollo Loco: Is This QSR The Next Asset-Light Turnaround? (NASDAQ:LOCO)
- Is El Pollo Loco (LOCO) Stock Undervalued Right Now?
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- Wall Street Analysts Believe El Pollo Loco (LOCO) Could Rally 28.62%: Here's is How to Trade
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- Is El Pollo Loco (LOCO) a Great Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: El Pollo Loco beats Q2 2025 earnings, stock dips
- Compared to Estimates, El Pollo Loco (LOCO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- El Pollo Loco Holdings (LOCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- El Pollo Loco Holdings Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- El Pollo Loco: Why Buying After Earnings Could Get You A Better Deal (Earnings Preview)
- El Pollo Loco’s New Quesadillas Deliver Bold Flavor to Satisfy Your Cravings
- Yum! Brands: Taco Bell Keeps Cooking, But The Stock Is Already Fully Baked (NYSE:YUM)
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- El Pollo Loco Introduces New Fresca Salads and Wraps
- El Pollo Loco Holdings Stock: No More Poison Pills (NASDAQ:LOCO)
- Wall Street Lunch: Musk's Plea To Reverse Tariffs Falls Flat (undefined:TSLA)
- El Pollo Loco: A Slowdown Is Here, Back Out Of This Stock (Downgrade) (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco: Exploiting Restaurant Shutdowns For Nationwide Growth Of Pollo Loco (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
9.92 10.29
年范围
8.29 13.94
- 前一天收盘价
- 10.01
- 开盘价
- 10.02
- 卖价
- 9.93
- 买价
- 10.23
- 最低价
- 9.92
- 最高价
- 10.29
- 交易量
- 441
- 日变化
- -0.80%
- 月变化
- -5.52%
- 6个月变化
- -5.79%
- 年变化
- -27.25%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值