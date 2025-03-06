Währungen / LOCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc
9.93 USD 0.20 (1.97%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LOCO hat sich für heute um -1.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.91 bis zu einem Hoch von 10.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die El Pollo Loco Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCO News
- Are Investors Undervaluing El Pollo Loco (LOCO) Right Now?
- Wall Street Analysts Think El Pollo Loco (LOCO) Could Surge 31.7%: Read This Before Placing a Bet
- El Pollo Loco: Is This QSR The Next Asset-Light Turnaround? (NASDAQ:LOCO)
- Is El Pollo Loco (LOCO) Stock Undervalued Right Now?
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- Wall Street Analysts Believe El Pollo Loco (LOCO) Could Rally 28.62%: Here's is How to Trade
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- Is El Pollo Loco (LOCO) a Great Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: El Pollo Loco beats Q2 2025 earnings, stock dips
- Compared to Estimates, El Pollo Loco (LOCO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- El Pollo Loco Holdings (LOCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- El Pollo Loco Holdings Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- El Pollo Loco: Why Buying After Earnings Could Get You A Better Deal (Earnings Preview)
- El Pollo Loco’s New Quesadillas Deliver Bold Flavor to Satisfy Your Cravings
- Yum! Brands: Taco Bell Keeps Cooking, But The Stock Is Already Fully Baked (NYSE:YUM)
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- El Pollo Loco Introduces New Fresca Salads and Wraps
- El Pollo Loco Holdings Stock: No More Poison Pills (NASDAQ:LOCO)
- Wall Street Lunch: Musk's Plea To Reverse Tariffs Falls Flat (undefined:TSLA)
- El Pollo Loco: A Slowdown Is Here, Back Out Of This Stock (Downgrade) (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco: Exploiting Restaurant Shutdowns For Nationwide Growth Of Pollo Loco (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
9.91 10.15
Jahresspanne
8.29 13.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.13
- Eröffnung
- 10.15
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Tief
- 9.91
- Hoch
- 10.15
- Volumen
- 178
- Tagesänderung
- -1.97%
- Monatsänderung
- -5.52%
- 6-Monatsänderung
- -5.79%
- Jahresänderung
- -27.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K