통화 / LOCO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LOCO: El Pollo Loco Holdings Inc
9.91 USD 0.22 (2.17%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LOCO 환율이 오늘 -2.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.85이고 고가는 10.15이었습니다.
El Pollo Loco Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LOCO News
- Are Investors Undervaluing El Pollo Loco (LOCO) Right Now?
- Wall Street Analysts Think El Pollo Loco (LOCO) Could Surge 31.7%: Read This Before Placing a Bet
- El Pollo Loco: Is This QSR The Next Asset-Light Turnaround? (NASDAQ:LOCO)
- Is El Pollo Loco (LOCO) Stock Undervalued Right Now?
- nLight and Stepan have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Can Chipotle's New Menu Innovations Revive Comp Sales Momentum?
- Wall Street Analysts Believe El Pollo Loco (LOCO) Could Rally 28.62%: Here's is How to Trade
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- Is El Pollo Loco (LOCO) a Great Value Stock Right Now?
- Earnings call transcript: El Pollo Loco beats Q2 2025 earnings, stock dips
- Compared to Estimates, El Pollo Loco (LOCO) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- El Pollo Loco Holdings (LOCO) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- El Pollo Loco Holdings Inc earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- El Pollo Loco: Why Buying After Earnings Could Get You A Better Deal (Earnings Preview)
- El Pollo Loco’s New Quesadillas Deliver Bold Flavor to Satisfy Your Cravings
- Yum! Brands: Taco Bell Keeps Cooking, But The Stock Is Already Fully Baked (NYSE:YUM)
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- El Pollo Loco Introduces New Fresca Salads and Wraps
- El Pollo Loco Holdings Stock: No More Poison Pills (NASDAQ:LOCO)
- Wall Street Lunch: Musk's Plea To Reverse Tariffs Falls Flat (undefined:TSLA)
- El Pollo Loco: A Slowdown Is Here, Back Out Of This Stock (Downgrade) (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco: Exploiting Restaurant Shutdowns For Nationwide Growth Of Pollo Loco (NASDAQ:LOCO)
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
9.85 10.15
년간 변동
8.29 13.94
- 이전 종가
- 10.13
- 시가
- 10.15
- Bid
- 9.91
- Ask
- 10.21
- 저가
- 9.85
- 고가
- 10.15
- 볼륨
- 748
- 일일 변동
- -2.17%
- 월 변동
- -5.71%
- 6개월 변동
- -5.98%
- 년간 변동율
- -27.40%
20 9월, 토요일