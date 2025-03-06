Moedas / ILAG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.63 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ILAG para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.61 e o mais alto foi 0.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Intelligent Living Application Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILAG Notícias
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Intelligent Living gets 180-day extension to meet Nasdaq price rule
- What's Going On With Intelligent Living Stock Thursday? - Intelligent Living (NASDAQ:ILAG)
Faixa diária
0.61 0.66
Faixa anual
0.34 1.14
- Fechamento anterior
- 0.63
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.61
- High
- 0.66
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 21.15%
- Mudança de 6 meses
- 70.27%
- Mudança anual
- -44.25%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh