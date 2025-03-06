Währungen / ILAG
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.65 USD 0.02 (3.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ILAG hat sich für heute um 3.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.63 bis zu einem Hoch von 0.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intelligent Living Application Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILAG News
Tagesspanne
0.63 0.67
Jahresspanne
0.34 1.14
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.63
- Eröffnung
- 0.64
- Bid
- 0.65
- Ask
- 0.95
- Tief
- 0.63
- Hoch
- 0.67
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- 3.17%
- Monatsänderung
- 25.00%
- 6-Monatsänderung
- 75.68%
- Jahresänderung
- -42.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K