ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.66 USD 0.04 (6.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ILAG за сегодня изменился на 6.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.63, а максимальная — 0.67.
Следите за динамикой Intelligent Living Application Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ILAG
Дневной диапазон
0.63 0.67
Годовой диапазон
0.34 1.14
- Предыдущее закрытие
- 0.62
- Open
- 0.63
- Bid
- 0.66
- Ask
- 0.96
- Low
- 0.63
- High
- 0.67
- Объем
- 99
- Дневное изменение
- 6.45%
- Месячное изменение
- 26.92%
- 6-месячное изменение
- 78.38%
- Годовое изменение
- -41.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.