Divisas / ILAG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.63 USD 0.03 (4.55%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ILAG de hoy ha cambiado un -4.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.62, mientras que el máximo ha alcanzado 0.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Intelligent Living Application Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILAG News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Intelligent Living gets 180-day extension to meet Nasdaq price rule
- What's Going On With Intelligent Living Stock Thursday? - Intelligent Living (NASDAQ:ILAG)
Rango diario
0.62 0.65
Rango anual
0.34 1.14
- Cierres anteriores
- 0.66
- Open
- 0.62
- Bid
- 0.63
- Ask
- 0.93
- Low
- 0.62
- High
- 0.65
- Volumen
- 41
- Cambio diario
- -4.55%
- Cambio mensual
- 21.15%
- Cambio a 6 meses
- 70.27%
- Cambio anual
- -44.25%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B