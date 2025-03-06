Valute / ILAG
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.64 USD 0.01 (1.59%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ILAG ha avuto una variazione del 1.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.63 e ad un massimo di 0.67.
Segui le dinamiche di Intelligent Living Application Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ILAG News
Intervallo Giornaliero
0.63 0.67
Intervallo Annuale
0.34 1.14
- Chiusura Precedente
- 0.63
- Apertura
- 0.64
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Minimo
- 0.63
- Massimo
- 0.67
- Volume
- 87
- Variazione giornaliera
- 1.59%
- Variazione Mensile
- 23.08%
- Variazione Semestrale
- 72.97%
- Variazione Annuale
- -43.36%
21 settembre, domenica