Devises / ILAG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ILAG: Intelligent Living Application Group Inc
0.64 USD 0.01 (1.59%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ILAG a changé de 1.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.63 et à un maximum de 0.67.
Suivez la dynamique Intelligent Living Application Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ILAG Nouvelles
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Intelligent Living gets 180-day extension to meet Nasdaq price rule
- What's Going On With Intelligent Living Stock Thursday? - Intelligent Living (NASDAQ:ILAG)
Range quotidien
0.63 0.67
Range Annuel
0.34 1.14
- Clôture Précédente
- 0.63
- Ouverture
- 0.64
- Bid
- 0.64
- Ask
- 0.94
- Plus Bas
- 0.63
- Plus Haut
- 0.67
- Volume
- 87
- Changement quotidien
- 1.59%
- Changement Mensuel
- 23.08%
- Changement à 6 Mois
- 72.97%
- Changement Annuel
- -43.36%
20 septembre, samedi